BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con las indicaciones del indicador StepMA_Stoch_KV1.
Dependiendo de la dirección de la tendencia, determinada por la posición del histograma del indicador de origen con respecto al cero, el cuerpo de la vela adquirirá color verde o naranja, y la sombra adquirirá color verde claro o amarillo, correspondientemente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador StepMA_Stoch_KV1.mq5.
Figura 1. Indicador BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF
