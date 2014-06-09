Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con las indicaciones del indicador StepMA_Stoch_KV1.

Dependiendo de la dirección de la tendencia, determinada por la posición del histograma del indicador de origen con respecto al cero, el cuerpo de la vela adquirirá color verde o naranja, y la sombra adquirirá color verde claro o amarillo, correspondientemente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador StepMA_Stoch_KV1.mq5.

Figura 1. Indicador BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF

