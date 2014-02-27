CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MultiHighsLowsSignal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2239
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор MultiHighsLowsSignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов HighsLowsSignal с разных таймфреймов.

Каждому индикатору HighsLowsSignal соответствует одна из семи линий индикатора. Направление тренда, отображаемого цветом линии, соответствует направлению последнего сигнала.

Рис.1. Индикатор MultiHighsLowsSignal

Рис.1. Индикатор MultiHighsLowsSignal

FatlMacd FatlMacd

Осциллятор из усредненной разности цифрового фильтра FATL и цены Close.

Exp_DynamicRS_C Exp_DynamicRS_C

Торговая система с использованием индикатора DynamicRS_C.

Ticker_SATL Ticker_SATL

Индикатор реализован в виде цветного облака между линиями медленного цифрового фильтра и цены.

SatlMacd SatlMacd

Индикатор представляет собой осциллятор на основе усредненной разности цифрового фильтра SATL и цены Close.