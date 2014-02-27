Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MultiHighsLowsSignal - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2239
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор MultiHighsLowsSignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов HighsLowsSignal с разных таймфреймов.
Каждому индикатору HighsLowsSignal соответствует одна из семи линий индикатора. Направление тренда, отображаемого цветом линии, соответствует направлению последнего сигнала.
Рис.1. Индикатор MultiHighsLowsSignal
