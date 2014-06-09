Pon "Me gusta" y sigue las noticias
PChannel_System - indicador para MetaTrader 5
Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso de un canal representado según los extremos en un periodo.
Al salir el precio del canal gris, la barra adquirirá el color que corresponda a la dirección de la tendencia. El azul indica el crecimiento del activo financiero, el rosa, su decrecimiento. Los colores llamativos se corresponden con la coincidencia de la dirección de la vela y de la tendencia, y los oscuros con la situación cuando la dirección de la vela es opuesta a la de la tendencia.
Figura 1. Indicador PChannel_System
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2328
