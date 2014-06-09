CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

PChannel_System - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
971
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso de un canal representado según los extremos en un periodo.

Al salir el precio del canal gris, la barra adquirirá el color que corresponda a la dirección de la tendencia. El azul indica el crecimiento del activo financiero, el rosa, su decrecimiento. Los colores llamativos se corresponden con la coincidencia de la dirección de la vela y de la tendencia, y los oscuros con la situación cuando la dirección de la vela es opuesta a la de la tendencia.

Figura 1. Indicador PChannel_System

Figura 1. Indicador PChannel_System

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2328

Linear_Price_Bar Linear_Price_Bar

Gráfico de velas, cuyos precios Open están desplazados al cero.

HighsLowsSignal_HTF HighsLowsSignal_HTF

Indicador HighsLowsSignal con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

DynamicRS_C DynamicRS_C

Indicador de la tendencia de una serie de indicadores sin promediación.

MultiHighsLowsSignal MultiHighsLowsSignal

El indicador MultiHighsLowsSignal muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando los valores de los siete indicadores HighsLowsSignal de marcos temporales diferentes.