MultiHighsLowsSignal - indicador para MetaTrader 5
- 1412
O indicador MultiHighsLowsSignal mostra informações sobre as tendências dos ativos usando os valores de sete indicadores HighsLowsSignal de diferentes timeframes.
Cada uma das sete linhas do indicador corresponde a um indicador HighsLowsSignal. A direção da tendência é apresentada pela cor da linha corresponde à direção do último sinal.
Figura 1. Indicador MultiHighsLowsSignal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2330
Um indicador de tendência da série de indicadores sem média.PChannel_System
O indicador implementa um sistema de ruptura usando um canal desenhado sobre os extremos de um período.
O indicador desenha candles de um timeframe maior em retângulos com preenchimentos coloridos de acordo com os valores do indicador StepMA_Stoch_KV1.Ticker_FATL
O indicador é desenhado como uma nuvem colorida entre as linhas de um filtro digital rápido e o preço.