MultiHighsLowsSignal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador MultiHighsLowsSignal mostra informações sobre as tendências dos ativos usando os valores de sete indicadores HighsLowsSignal de diferentes timeframes.

Cada uma das sete linhas do indicador corresponde a um indicador HighsLowsSignal. A direção da tendência é apresentada pela cor da linha corresponde à direção do último sinal.

Figura 1. Indicador MultiHighsLowsSignal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2330

