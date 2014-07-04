O indicador MultiHighsLowsSignal mostra informações sobre as tendências dos ativos usando os valores de sete indicadores HighsLowsSignal de diferentes timeframes.



Cada uma das sete linhas do indicador corresponde a um indicador HighsLowsSignal. A direção da tendência é apresentada pela cor da linha corresponde à direção do último sinal.

Figura 1. Indicador MultiHighsLowsSignal