実際の著者：

Nick A. Zhilin

平均化なしの一連の指標のトレンド指標

黄色はトレンドが変化したときに発生します。上昇動向は線を紫色、下降動向は桃色に塗ります。

この指標は初めにMQL4で実装され2007年9月12日にmql4.comでの コードベース で公開されました。

図1　DynamicRS_C指標

図1　DynamicRS_C指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2329

