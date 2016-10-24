無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
DynamicRS_C - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 789
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Nick A. Zhilin
平均化なしの一連の指標のトレンド指標
黄色はトレンドが変化したときに発生します。上昇動向は線を紫色、下降動向は桃色に塗ります。
この指標は初めにMQL4で実装され2007年9月12日にmql4.comでの コードベース で公開されました。
図1 DynamicRS_C指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2329
PChannel_System
指標は、期間の極値に描かれたチャネルを使用したブレイクスルーシステムを実装しています。Linear_Price_Bar
ローソク足チャートで、すべての始値はゼロにシフトされています。
MultiHighsLowsSignal
MultiHighsLowsSignall指標は異なる時間枠での7つのHighsLowsSignal指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF
この指標はStepMA_Stoch_KV1指標の値に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。