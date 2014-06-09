Mira cómo descargar robots gratis
Linear_Price_Bar - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Keris2112
Gráfico de velas, cuyos precios Open están desplazados al cero.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 13.09.2007.
Figura 1. Indicador Linear_Price_Bar
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2327
