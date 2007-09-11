CodeBaseРазделы
Индикаторы

DynamicRS_C - индикатор для MetaTrader 4

Nikolay Zhilin | Russian English 中文
Просмотров:
4668
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Третий индикатор из серии индикаторов без усреднения.

Для удобства ручной работы добавлено изменение цвета в зависимости от текущего состояния графика. Изменён (уменьшен) период индикатора по умолчанию.

DynamicRS_C

