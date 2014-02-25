CodeBaseРазделы
Индикаторы

DynamicRS_C - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Nick A. Zhilin

Индикатор тренда из серии индикаторов без усреднения.

Жёлтый цвет возникает в момент изменения направления тренда. Растущий тренд окрашивает линию в фиолетовый цвет, а падающий тренд - в розовый.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 12.09.2007.

Рис.1. Индикатор DynamicRS_C

