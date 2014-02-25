Ставь лайки и следи за новостями
DynamicRS_C - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2142
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Nick A. Zhilin
Индикатор тренда из серии индикаторов без усреднения.
Жёлтый цвет возникает в момент изменения направления тренда. Растущий тренд окрашивает линию в фиолетовый цвет, а падающий тренд - в розовый.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 12.09.2007.
Рис.1. Индикатор DynamicRS_C
