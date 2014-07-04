Autor real:

Nick A. Zhilin

Um indicador de tendência da série de indicadores sem média.

A cor amarela aparece quando a tendência muda. Na tendência de alta as cores são roxa, e de baixa - em rosa.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado no Base de Código em 12.09.2007.

Figura 1. Indicador DynamicRS_C