DynamicRS_C - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Nick A. Zhilin
Um indicador de tendência da série de indicadores sem média.
A cor amarela aparece quando a tendência muda. Na tendência de alta as cores são roxa, e de baixa - em rosa.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado no Base de Código em 12.09.2007.
Figura 1. Indicador DynamicRS_C
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2329
O indicador implementa um sistema de ruptura usando um canal desenhado sobre os extremos de um período.Linear_Price_Bar
Um gráfico de candles onde todas as aberturas de preços são deslocadas para zero.
O indicador MultiHighsLowsSignal mostra informações sobre as tendências dos ativos usando os valores de sete indicadores HighsLowsSignal de diferentes timeframes.BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF
O indicador desenha candles de um timeframe maior em retângulos com preenchimentos coloridos de acordo com os valores do indicador StepMA_Stoch_KV1.