DynamicRS_C - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1234
(20)
Autor real:

Nick A. Zhilin

Um indicador de tendência da série de indicadores sem média.

A cor amarela aparece quando a tendência muda. Na tendência de alta as cores são roxa, e de baixa - em rosa.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado no Base de Código em 12.09.2007.

Figura 1. Indicador DynamicRS_C

Figura 1. Indicador DynamicRS_C

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2329

