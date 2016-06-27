Wirklicher Autor:



Nick A. Zhilin

Ein Trendindikator einer Reihe von Indikatoren ohne Mittelung.



Gelbe Farbe erscheint, wenn sich der Trend ändert. Ein wachsender Trend färbt die Linie violett, ein fallender Trend pink.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 12.09.2007 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der DynamicRS_C Indikator