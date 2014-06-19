代码库部分
指标

DynamicRS_C - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
已发布:
已更新:
dynamicrs_c.mq5 (11.38 KB)
真实作者:

Nick A. Zhilin

一款趋势指标，由一序列未经均化的指标构成。

当趋势改变，黄色出现。线中的上涨趋势为藕荷色, 下降趋势为粉色。

此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 12.09.2007。

图例 1. 该 DynamicRS_C 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2329

