真实作者:

Nick A. Zhilin

一款趋势指标，由一序列未经均化的指标构成。



当趋势改变，黄色出现。线中的上涨趋势为藕荷色, 下降趋势为粉色。

此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 12.09.2007。

图例 1. 该 DynamicRS_C 指标