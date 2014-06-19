请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Nick A. Zhilin
一款趋势指标，由一序列未经均化的指标构成。
当趋势改变，黄色出现。线中的上涨趋势为藕荷色, 下降趋势为粉色。
此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 12.09.2007。
图例 1. 该 DynamicRS_C 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2329
PChannel_System
此指标实现了一个突破交易系统，使用绘制周期内极值的通道。Linear_Price_Bar
蜡烛图, 所有开盘价平移到零轴。
MultiHighsLowsSignal
此 MultiHighsLowsSignal 指标显示七个不同时间帧的 HighsLowsSignal 指标的活动趋势信息。BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF
此指标基于 StepMA_Stoch_KV1 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。