Indicadores

Ind-Fractals-1 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1057
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
ind-fractals-1.mq5 (12.05 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Traducción del inglés

Indicador que muestra fractales de diferentes periodos temporales en un gráfico (con colores diferentes).

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 14.09.2007.

Fig.1 Indicador Ind-Fractals-1

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2301

