Ind-Fractals-1 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Traducción del inglés
Indicador que muestra fractales de diferentes periodos temporales en un gráfico (con colores diferentes).
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 14.09.2007.
Fig.1 Indicador Ind-Fractals-1
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2301
