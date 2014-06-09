CodeBaseSecciones
AsymmetricStochNR_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador AsymmetricStochNR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el indicador funcione, es imprescindible que el archivo compilado del indicador AsymmetricStochNR.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador AsymmetricStochNR_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2299

