AsymmetricStochNR_HTF - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones:
- 1070
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Indicador AsymmetricStochNR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para que el indicador funcione, es imprescindible que el archivo compilado del indicador AsymmetricStochNR.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Figura 1. Indicador AsymmetricStochNR_HTF
