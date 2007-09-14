CodeBaseРазделы
Индикаторы

Ind-Fractals-1 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文
Автор: MetaQuotes Software Corp


Индикатор который показывает фракталы разных временных периодов на одном графике (разным цветом). Используются только М15, Н1, Н4, D1.


