LOWEST_LOW_VALUE_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
El indicador muestra el valor mínimo del precio durante el periodo establecido en los parámetros de entrada del indicador, teniendo en cuenta el marco temporal en el que se lleva a cabo la búsqueda. 

//+------------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador                    |
//+------------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;           // Periodo del gráfico para una serie temporal
input string level_name="Price_LOWEST_LOW_VALUE_1";  // Nombre del nivel
input string level_comment="nivel de activación";    // Comentarios al nivel
input uint   level_period=5;                         // Periodo de búsqueda del nivel
input uint   level_start=0;                          // Número de la barra inicial
input color level_color=clrMagenta;                  // Color del nivel
input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID;       // Estilo del nivel de activación
input ENUM_WIDTH level_width=w_3;                    // Grosor del nivel de activación
input bool Deletelevel=true;                         // Eliminación del nivel

Figura 1. Indicador LOWEST_LOW_VALUE_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2298

