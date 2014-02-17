Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Ind-Fractals-1 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3152
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Laguerre_PlusDi
Индикатор PlusDi, обработанный фильтром Лагерра.HIGHEST_HIGH_VALUE
Индикатор показывает максимальное значение цены за период, указанный во входных параметрах индикатора.
LOWEST_LOW_VALUE
Индикатор показывает минимальное значение цены за период, зафиксированный во входных параметрах индикатора.AsymmetricStochNR_HTF
Индикатор AsymmetricStochNR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.