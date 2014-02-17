Реальный автор:

MetaQuotes Software Corp.

Индикатор который показывает фракталы разных временных периодов на одном графике (разным цветом).

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 14.09.2007.

Рис.1 Индикатор Ind-Fractals-1