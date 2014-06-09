Pon "Me gusta" y sigue las noticias
StepMA_Stoch_KV1_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador StepMA_Stoch_KV1 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para que el indicador funcione, es imprescindible que el archivo compilado del indicador StepMA_Stoch_KV1.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Figura 1. Indicador StepMA_Stoch_KV1_HTF
