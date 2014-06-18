请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
MetaQuotes Software Corp.
此指标在一个图表当中显示多个时间周期的分形。
此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 14.09.2007。
图例.1 该 Ind-Fractals-1 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2301
