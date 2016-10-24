コードベースセクション
Nikolay Kositsin
ビュー:
907
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

MetaQuotesソフトウェア社

この指標は1つのチャートに異なる期間のフラクタルを示します。

この指標は初めにMQL4で実装され2007年9月14日にmql4.comでの コードベース で公開されました。

図1　Ind-Fractals-1指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2301

