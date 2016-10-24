この指標は、価格が検索された期間を考慮して、指標の入力パラメータで指定された期間の最低価格を示します。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つAsymmetricStochNR指標

7色ヒストグラムの形で実装された正規化されていないオシレータ。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むStepMA_Stoch_KV1指標