Indikatoren

Ind-Fractals-1 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Der wirkliche Autor:

MetaQuotes Software Corp.

Der Indikator zeigt Fraktale verschiedener Zeitperioden auf dem Chart.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 14.09.2007 veröffentlicht.

Abb.1 Der Ind-Fractals-1 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2301

