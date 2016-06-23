und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Ind-Fractals-1 - Indikator für den MetaTrader 5
- 795
Der wirkliche Autor:
MetaQuotes Software Corp.
Der Indikator zeigt Fraktale verschiedener Zeitperioden auf dem Chart.
Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 14.09.2007 veröffentlicht.
Abb.1 Der Ind-Fractals-1 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2301
