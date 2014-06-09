CodeBaseSecciones
Indicadores

StepMA_Stoch_KV1 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
912
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

TrendLaboratory Ltd.

Oscilador no normalizado, representado en forma de histograma de siete colores.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 14.09.2007.

Figura 1. Indicador StepMA_Stoch_KV1

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2302

Ind-Fractals-1 Ind-Fractals-1

Indicador que muestra fractales de diferentes periodos temporales en un gráfico.

AsymmetricStochNR_HTF AsymmetricStochNR_HTF

Indicador AsymmetricStochNR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

StepMA_Stoch_KV1_HTF StepMA_Stoch_KV1_HTF

Indicador StepMA_Stoch_KV1 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

StepMA_Stoch_KV1_Signal StepMA_Stoch_KV1_Signal

El indicador muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando el valor del indicador StepMA_Stoch_KV1 con un marco temporal fijado.