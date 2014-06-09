Pon "Me gusta" y sigue las noticias
StepMA_Stoch_KV1 - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones:
- 912
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Autor real:
TrendLaboratory Ltd.
Oscilador no normalizado, representado en forma de histograma de siete colores.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 14.09.2007.
Figura 1. Indicador StepMA_Stoch_KV1
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2302
