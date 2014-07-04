Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Ind-Fractals-1 - indicador para MetaTrader 5
- 1499
Autor:
MetaQuotes Software Corp.
O indicador mostra fractais de diferentes períodos de tempo no gráfico.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 14.09.2007
Fig.1 Indicador Ind-Fractals-1
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2301
