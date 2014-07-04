CodeBaseSeções
Ind-Fractals-1 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador mostra fractais de diferentes períodos de tempo no gráfico.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 14.09.2007

Fig.1 Indicador Ind-Fractals-1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2301

