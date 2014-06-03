El indicador iMirror (análogo iMirror para MT4) muestra el precio reflejado al revés.



Al poner el cursor del ratón sobre el indicador, adquiere el color del gráfico, y el gráfico se oscurece. Si pinchamos en el indicador, este permanecerá en primer plano hasta que pinchemos de nuevo.

El indicador tiene 3 parámetros:

input color Up= clrGreen ; input color Down= clrRed ; input color Back= clrMidnightBlue ;





El indicador ha sido actualizado, y el código, optimizado.

Figura 1 Gráfico en primer plano





Figura 2 Gráfico en segundo plano, el cursor está sobre el indicador