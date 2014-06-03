Pon "Me gusta" y sigue las noticias
iMirror - indicador para MetaTrader 5
El indicador iMirror (análogo iMirror para MT4) muestra el precio reflejado al revés.
Al poner el cursor del ratón sobre el indicador, adquiere el color del gráfico, y el gráfico se oscurece. Si pinchamos en el indicador, este permanecerá en primer plano hasta que pinchemos de nuevo.
El indicador tiene 3 parámetros:
input color Up=clrGreen; // Color de la vela del toro input color Down=clrRed; // Color de la vela del oso input color Back=clrMidnightBlue; // Color del fondoEl indicador ha sido actualizado, y el código, optimizado.
Figura 1 Gráfico en primer plano
Figura 2 Gráfico en segundo plano, el cursor está sobre el indicador
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2285
