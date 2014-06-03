CodeBaseSecciones
iMirror - indicador para MetaTrader 5

El indicador iMirror (análogo iMirror para MT4) muestra el precio reflejado al revés.

Al poner el cursor del ratón sobre el indicador, adquiere el color del gráfico, y el gráfico se oscurece. Si pinchamos en el indicador, este permanecerá en primer plano hasta que pinchemos de nuevo.

El indicador tiene 3 parámetros:

input color Up=clrGreen;          // Color de la vela del toro
input color Down=clrRed;          // Color de la vela del oso
input color Back=clrMidnightBlue; // Color del fondo
El indicador ha sido actualizado, y el código, optimizado.

Figura 1

Figura 1 Gráfico en primer plano

Figura 2

Figura 2 Gráfico en segundo plano, el cursor está sobre el indicador

X4Period_MFI_Arrows X4Period_MFI_Arrows

Cuatro indicadores de semáforo de señal, en base a osciladores MFI de diferentes periodos, en un solo gráfico de precio del instrumento financiero.

VolatilityPivot_Signal VolatilityPivot_Signal

El indicador VolatilityPivot_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador VolatilityPivot con un marco temporal fijado.

Exp_AFIRMA Exp_AFIRMA

El experto Exp_AFIRMA está construido en base a las señales del indicador AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response Moving Average).

MFI_3HTF MFI_3HTF

Tres osciladores MFI (Money Flow Index) de tres marcos temporales diferentes, en un gráfico.