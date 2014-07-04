Indicador iMirror (análogo do iMirror para MT4) mostra os preços espelhados no gráfico de cabeça para baixo



Quando o mouse está sobre o indicador, sua cor muda para a cor do gráfico, enquanto o gráfico fica ofuscado. Quando você clica sobre o indicador, ele permanece em primeiro plano até outro clique.

O indicador tem três parâmetros:

input color Up= clrGreen ; input color Down= clrRed ; input color Back= clrMidnightBlue ;

O indicador foi atualizado, seu código foi otimizado.

Fig.1 Gráfico em primeiro plano





Fig.2 Gráfico em segundo plano, o cursor está sobre o indicador