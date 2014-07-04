Participe de nossa página de fãs
iMirror - indicador para MetaTrader 5
1853
Indicador iMirror (análogo do iMirror para MT4) mostra os preços espelhados no gráfico de cabeça para baixo
Quando o mouse está sobre o indicador, sua cor muda para a cor do gráfico, enquanto o gráfico fica ofuscado. Quando você clica sobre o indicador, ele permanece em primeiro plano até outro clique.
O indicador tem três parâmetros:
input color Up=clrGreen; // Cor do candle de alta input color Down=clrRed; // Cor do candle de baixa input color Back=clrMidnightBlue; // Cor de fundoO indicador foi atualizado, seu código foi otimizado.
Fig.1 Gráfico em primeiro plano
Fig.2 Gráfico em segundo plano, o cursor está sobre o indicador
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2285
