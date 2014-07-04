CodeBaseSeções
iMirror - indicador para MetaTrader 5

Indicador iMirror (análogo do  iMirror para MT4) mostra os preços espelhados no gráfico de cabeça para baixo

Quando o mouse está sobre o indicador, sua cor muda para a cor do gráfico, enquanto o gráfico fica ofuscado. Quando você clica sobre o indicador, ele permanece em primeiro plano até outro clique.

O indicador tem três parâmetros:

input color Up=clrGreen;          // Cor do candle de alta
input color Down=clrRed;          // Cor do candle de baixa
input color Back=clrMidnightBlue; // Cor de fundo
O indicador foi atualizado, seu código foi otimizado.

Fig.1

Fig.1 Gráfico em primeiro plano

Fig.2

Fig.2 Gráfico em segundo plano, o cursor está sobre o indicador

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2285

