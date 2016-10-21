無料でロボットをダウンロードする方法を見る
iMirror - MetaTrader 5のためのインディケータ
iMirror指標（iMirror for MT4の略）は価格を上下逆さまに示します。
指標は、マウスが上にあるとチャートの色に変わり、チャートがグレーになります。クリックされた指標は、あと一回クリックされるまで前景に残ります。
指標には3つのパラメータがあります。
input color Up=clrGreen; // 強気ローソク足の色 input color Down=clrRed; // 弱気ローソク足の色 input color Back=clrMidnightBlue; // 背景色指標は更新され、そのコードは最適化されています。
図1 前景でのチャート
図2 背景でのチャート、カーソルは指標をさす
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2285
