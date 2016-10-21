コードベースセクション
iMirror - MetaTrader 5のためのインディケータ

iMirror指標（iMirror for MT4の略）は価格を上下逆さまに示します。

指標は、マウスが上にあるとチャートの色に変わり、チャートがグレーになります。クリックされた指標は、あと一回クリックされるまで前景に残ります。

指標には3つのパラメータがあります。

input color Up=clrGreen;          // 強気ローソク足の色
input color Down=clrRed;          // 弱気ローソク足の色
input color Back=clrMidnightBlue; // 背景色
指標は更新され、そのコードは最適化されています。

図1　

図1　前景でのチャート

図2　

図2　背景でのチャート、カーソルは指標をさす

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2285

