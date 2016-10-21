iMirror指標（iMirror for MT4の略）は価格を上下逆さまに示します。



指標は、マウスが上にあるとチャートの色に変わり、チャートがグレーになります。クリックされた指標は、あと一回クリックされるまで前景に残ります。

指標には3つのパラメータがあります。

input color Up= clrGreen ; input color Down= clrRed ; input color Back= clrMidnightBlue ;





指標は更新され、そのコードは最適化されています。

図1 前景でのチャート





図2 背景でのチャート、カーソルは指標をさす