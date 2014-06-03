Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MFI_3HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 969
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Tres osciladores MFI (Money Flow Index) de tres marcos temporales diferentes, en un gráfico.
Figura 1. Indicador MFI_3HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2289
El experto Exp_AFIRMA está construido en base a las señales del indicador AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response Moving Average).iMirror
El indicador iMirror muestra el precio reflejado al revés. Al poner el cursor del ratón sobre el indicador, adquiere el color del gráfico, y el gráfico se oscurece. Si pinchamos en el indicador, este permanecerá en primer plano hasta que pinchemos de nuevo.
El indicador muestra el valor máximo del precio durante el periodo establecido en los parámetros de entrada.LOWEST_LOW_VALUE
El indicador muestra el valor mínimo del precio durante el periodo establecido en los parámetros de entrada.