El experto Exp_AFIRMA está construido en base a las señales del indicador AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response Moving Average).

El indicador iMirror muestra el precio reflejado al revés. Al poner el cursor del ratón sobre el indicador, adquiere el color del gráfico, y el gráfico se oscurece. Si pinchamos en el indicador, este permanecerá en primer plano hasta que pinchemos de nuevo.