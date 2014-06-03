CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
MFI_3HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
mfi_3htf.mq5 (12.58 KB) ver
Tres osciladores MFI (Money Flow Index) de tres marcos temporales diferentes, en un gráfico.

Figura 1. Indicador MFI_3HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2289

Exp_AFIRMA Exp_AFIRMA

El experto Exp_AFIRMA está construido en base a las señales del indicador AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response Moving Average).

iMirror iMirror

El indicador iMirror muestra el precio reflejado al revés. Al poner el cursor del ratón sobre el indicador, adquiere el color del gráfico, y el gráfico se oscurece. Si pinchamos en el indicador, este permanecerá en primer plano hasta que pinchemos de nuevo.

HIGHEST_HIGH_VALUE HIGHEST_HIGH_VALUE

El indicador muestra el valor máximo del precio durante el periodo establecido en los parámetros de entrada.

LOWEST_LOW_VALUE LOWEST_LOW_VALUE

El indicador muestra el valor mínimo del precio durante el periodo establecido en los parámetros de entrada.