iMirror - Indikator für den MetaTrader 5
Der The iMirror Indikator (analog zu iMirror for MT4) zeigt Preise vertikal gespiegelt an.
Wenn die Maus auf dem Indikator ist, ändert sich die Farbe in die Chartfarbe während der Chart abgedunkelt wird. Wenn Sie auf den Indikator klicken, bleibt er bis zum nächsten Klick im Vordergrund.
Der Indikator hat drei Parameter:
input Farbe Up=clrGreen; // Die Farbe der bullishen Kerze input Farbe Down=clrRed; // Die Farbe der bearishen Kerze input Farbe Back=clrMidnightBlue; // HintergrundfarbeDer Indikator wurde aktualisiert, der Code wurde optimiert.
Abb.1 Der Chart im Vordergrund
Abb.2 Chart im Hintergrund, der Cursor ist auf dem Indikator
