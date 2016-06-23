CodeBaseKategorien
Indikatoren

iMirror - Indikator für den MetaTrader 5

imirror.mq5 (9.25 KB) ansehen
Der The iMirror Indikator (analog zu iMirror for MT4) zeigt Preise vertikal gespiegelt an.

Wenn die Maus auf dem Indikator ist, ändert sich die Farbe in die Chartfarbe während der Chart abgedunkelt wird. Wenn Sie auf den Indikator klicken, bleibt er bis zum nächsten Klick im Vordergrund.

Der Indikator hat drei Parameter:

input Farbe Up=clrGreen;          // Die Farbe der bullishen Kerze
input Farbe Down=clrRed;          // Die Farbe der bearishen Kerze
input Farbe Back=clrMidnightBlue; // Hintergrundfarbe
Der Indikator wurde aktualisiert, der Code wurde optimiert.

Abb.1

Abb.1 Der Chart im Vordergrund

Abb.2

Abb.2 Chart im Hintergrund, der Cursor ist auf dem Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2285

