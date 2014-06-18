代码库部分
iMirror - MetaTrader 5脚本

imirror.mq5 (9.25 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
此 iMirror 指标 (类似 iMirror for MT4) 显示一个价格的倒置镜像。

当鼠标移动到指标之上, 它的颜色改变为图表颜色, 而该图表显示为灰色。当您点击指标, 它会留在前景，直到下一次点击。

此指标有三个参数:

input color Up=clrGreen;          // 阳线颜色
input color Down=clrRed;          // 阴线颜色
input color Back=clrMidnightBlue; // 背景颜色
此指标以被更新, 它的代码已经被优化。

图例.1

图例.1 在图表前景

图例.2

图例.2 在图表背景, 光标在指标之上

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2285

