此 iMirror 指标 (类似 iMirror for MT4) 显示一个价格的倒置镜像。



当鼠标移动到指标之上, 它的颜色改变为图表颜色, 而该图表显示为灰色。当您点击指标, 它会留在前景，直到下一次点击。

此指标有三个参数:

input color Up= clrGreen ; input color Down= clrRed ; input color Back= clrMidnightBlue ;





此指标以被更新, 它的代码已经被优化。

图例.1 在图表前景





图例.2 在图表背景, 光标在指标之上