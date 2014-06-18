请观看如何免费下载自动交易
此 iMirror 指标 (类似 iMirror for MT4) 显示一个价格的倒置镜像。
当鼠标移动到指标之上, 它的颜色改变为图表颜色, 而该图表显示为灰色。当您点击指标, 它会留在前景，直到下一次点击。
此指标有三个参数:
input color Up=clrGreen; // 阳线颜色 input color Down=clrRed; // 阴线颜色 input color Back=clrMidnightBlue; // 背景颜色此指标以被更新, 它的代码已经被优化。
图例.1 在图表前景
图例.2 在图表背景, 光标在指标之上
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2285
X4Period_MFI_Arrows
在一个价格图表中，基于四个不同周期 MFI 振荡器的信号量指标。VolatilityPivot_Signal
此 VolatilityPivot_Signal 指标显示确定时间帧的 VolatilityPivot 指标的当前趋势信息。
Exp_AFIRMA
此 Exp_AFIRMA EA基于 AFIRMA (自回归有限脉冲响应移动平均线) 指标的信号。MFI_3HTF
在同一图表中显示三条不同周期的 MFI (资金流指数) 振荡器。