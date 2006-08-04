



Для рисования свечей используются гистограммы. После прокрутки графика по горизонтали, для прорисовки индикатора, следует дождаться нового тика или выбрать команду контекстного меню графика "обновить". Индикатор не лишен недостатка, связанного с особенностями отображения гистограмм, у свечей с ценой закрытия равной цене открытия (дожи) отображается только тень.







