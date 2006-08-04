CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

iMirror - эксперт для MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev
Просмотров:
7839
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


    Для рисования свечей используются гистограммы. После прокрутки графика по горизонтали, для прорисовки индикатора, следует дождаться нового тика или выбрать команду контекстного меню графика "обновить". Индикатор не лишен недостатка, связанного с особенностями отображения гистограмм, у свечей с ценой закрытия равной цене открытия (дожи) отображается только тень.



Fibo Pivot Lines GMT Fibo Pivot Lines GMT

Индикатор Fibo Pivot Lines GMT.

ForexOFFTrend ForexOFFTrend

Индикатор ForexOFFTrend.

b-clock b-clock

Индикатор b-clock.

Hull Trend Hull Trend

Индикатор Hull Trend.