Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
iMirror - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7839
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Для рисования свечей используются гистограммы. После прокрутки графика по горизонтали, для прорисовки индикатора, следует дождаться нового тика или выбрать команду контекстного меню графика "обновить". Индикатор не лишен недостатка, связанного с особенностями отображения гистограмм, у свечей с ценой закрытия равной цене открытия (дожи) отображается только тень.
Fibo Pivot Lines GMT
Индикатор Fibo Pivot Lines GMT.ForexOFFTrend
Индикатор ForexOFFTrend.
b-clock
Индикатор b-clock.Hull Trend
Индикатор Hull Trend.