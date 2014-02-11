Ставь лайки и следи за новостями
iMirror - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор iMirror (аналог iMirror для MT4) отображает цену, отзеркаленную сверху вниз.
Обновления:
28.02.2014: оптимизировал работу индикатора;
21.05.2014: при смене ТФ сохраняется цветовая схема, индикатор отключается во время перемещения графических объектов;
09.06.2014: небольшая доработка.
При наведении курсора мыши на индикатор, он приобретает цвет графика, а график затеняется. При щелчке по индикатору, он остается на переднем плане до нового щелчка.
У индикатора 3 параметра:
input color Up=clrGreen; // Цвет бычьей свечи input color Down=clrRed; // Цвет медвежьей свечи input color Back=clrMidnightBlue; // Цвет фона
Рис.1 График на переднем плане
Рис.2 График на заднем плане, курсор наведен на индикатор
