Индикатор iMirror (аналог iMirror для MT4) отображает цену, отзеркаленную сверху вниз.



Обновления:

28.02.2014: оптимизировал работу индикатора;

21.05.2014: при смене ТФ сохраняется цветовая схема, индикатор отключается во время перемещения графических объектов;

09.06.2014: небольшая доработка.

При наведении курсора мыши на индикатор, он приобретает цвет графика, а график затеняется. При щелчке по индикатору, он остается на переднем плане до нового щелчка.

У индикатора 3 параметра:

input color Up= clrGreen ; input color Down= clrRed ; input color Back= clrMidnightBlue ;





Рис.1 График на переднем плане





Рис.2 График на заднем плане, курсор наведен на индикатор