Индикаторы

iMirror - индикатор для MetaTrader 5

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3135
Рейтинг:
(36)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор iMirror (аналог iMirror для MT4) отображает цену, отзеркаленную сверху вниз.

Обновления:

28.02.2014: оптимизировал работу индикатора;

21.05.2014: при смене ТФ сохраняется цветовая схема, индикатор отключается во время перемещения графических объектов;

09.06.2014: небольшая доработка. 

При наведении курсора мыши на индикатор, он приобретает цвет графика, а график затеняется. При щелчке по индикатору, он остается на переднем плане до нового щелчка.

У индикатора 3 параметра:

input color Up=clrGreen;          // Цвет бычьей свечи
input color Down=clrRed;          // Цвет медвежьей свечи
input color Back=clrMidnightBlue; // Цвет фона

Pic.1

Рис.1 График на переднем плане

Pic.2

Рис.2 График на заднем плане, курсор наведен на индикатор

