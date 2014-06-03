Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_AFIRMA - Asesor Experto para MetaTrader 5
El experto Exp_AFIRMA está construido en base a las señales del indicador AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response Moving Average).
La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar un cambio de dirección del indicador. Es necesario tener en cuenta que el indicador AFIRMA se redibuja, por eso el estado de la media móvil en las barras ya cerradas que estén cerca de la actual en el momento de la operación, transcurrido un cierto tiempo, se puede diferenciar significativamente.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo complilado del indicador AFIRMA.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Figura 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2013 en USDJPY H4:
Figura 2. Gráfico de resultados de simulación
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2288
