此指标绘制慢速、快速 CCI，以及确定的范式与趋势的彩色柱线。

在一个价格图表中，基于四个不同周期 MFI 振荡器的信号量指标。

此 iMirror 指标显示一个价格的倒置镜像。当鼠标移动到指标之上, 它的颜色改变为图表颜色, 而该图表显示为灰色。当您点击指标, 它会留在前景，直到下一次点击。