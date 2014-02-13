Ставь лайки и следи за новостями
VolatilityPivot_Signal - индикатор для MetaTrader 5
- 2361
Индикатор VolatilityPivot_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора VolatilityPivot с фиксированным таймфреймом.
В качестве источника сигнала служит цвет линий исходного индикатора. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора VolatilityPivot.mq5.
Рис.1. Индикатор VolatilityPivot_Signal
Индикатор отображения медленной и быстрой ССI с раскрасками баров для определения паттернов и трендов.BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с показаниями индикатора VolatilityPivot.
Торговая система с использованием индикатора NRTR индикатора VolatilityPivot.VolatilityPivot_HTF
Индикатор VolatilityPivot с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.