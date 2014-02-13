CodeBaseРазделы
Индикаторы

VolatilityPivot_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2361
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор VolatilityPivot_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора VolatilityPivot с фиксированным таймфреймом.

В качестве источника сигнала служит цвет линий исходного индикатора. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора VolatilityPivot.mq5.

Рис.1. Индикатор VolatilityPivot_Signal

WeightedWCCI WeightedWCCI

Индикатор отображения медленной и быстрой ССI с раскрасками баров для определения паттернов и трендов.

BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с показаниями индикатора VolatilityPivot.

Exp_VolatilityPivot Exp_VolatilityPivot

Торговая система с использованием индикатора NRTR индикатора VolatilityPivot.

VolatilityPivot_HTF VolatilityPivot_HTF

Индикатор VolatilityPivot с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.