Der VolatilityPivot_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des VolatilityPivot Indikators mit einem fixen TimeFrame.



Die Farbe der initialen Indikatorlinie ist die Quelle für das Signal: Farbige Punkte auf Linien erscheinen, wenn sich der Balken des korrespondierenden TimeFrames ändert.

Der Indikator benötigt die VolatilityPivot.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der VolatilityPivot_Signal Indikator