VolatilityPivot_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
Der VolatilityPivot_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des VolatilityPivot Indikators mit einem fixen TimeFrame.
Die Farbe der initialen Indikatorlinie ist die Quelle für das Signal: Farbige Punkte auf Linien erscheinen, wenn sich der Balken des korrespondierenden TimeFrames ändert.
Der Indikator benötigt die VolatilityPivot.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Der VolatilityPivot_Signal Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2281
