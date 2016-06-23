CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

VolatilityPivot_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
804
Rating:
(32)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der VolatilityPivot_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des VolatilityPivot Indikators mit einem fixen TimeFrame.

Die Farbe der initialen Indikatorlinie ist die Quelle für das Signal: Farbige Punkte auf Linien erscheinen, wenn sich der Balken des korrespondierenden TimeFrames ändert.

Der Indikator benötigt die VolatilityPivot.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der VolatilityPivot_Signal Indikator

Abbildung 1. Der VolatilityPivot_Signal Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2281

BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF

Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke in Übereinstimmung mit den Werten des VolatilityPivot Indikators.

WeightedWCCI WeightedWCCI

Der Indikator zeichnet den langsamen und schnellen ССI und färbt Balken Mustern und Trends entsprechend ein.

X4Period_MFI_Arrows X4Period_MFI_Arrows

Vier Signalindikatoren basieren auf MFI Oszillatoren mit verschiedenen Perioden auf einem Preischart.

MFI_HTF MFI_HTF

Der MFI Oszillator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.