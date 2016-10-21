無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
VolatilityPivot_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 861
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
VolatilityPivot_Signal指標は、固定された時間枠での VolatilityPivot指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。
シグナルの源は初期の指標線の色です。対応する時間枠が変更されると線上の色付きの点が表示されます。
この指標はVolatilityPivot.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。
図1 VolatilityPivot_Signal指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2281
BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF
この指標はVolatilityPivot指標の値に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。WeightedWCCI
この仕様は、パターンと動向を決定するために低速および高速ССIと色付きのバーを描画します。
X4Period_MFI_Arrows
異なる周期を持つMFIオシレータに基づいた1つの価格チャートでの4つのセマフォシグナル指標。MFI_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つMFIオシレータ