コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

VolatilityPivot_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
861
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

VolatilityPivot_Signal指標は、固定された時間枠での VolatilityPivot指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

シグナルの源は初期の指標線の色です。対応する時間枠が変更されると線上の色付きの点が表示されます。

この指標はVolatilityPivot.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図1　VolatilityPivot_Signal指標

図1　VolatilityPivot_Signal指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2281

BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF

この指標はVolatilityPivot指標の値に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。

WeightedWCCI WeightedWCCI

この仕様は、パターンと動向を決定するために低速および高速ССIと色付きのバーを描画します。

X4Period_MFI_Arrows X4Period_MFI_Arrows

異なる周期を持つMFIオシレータに基づいた1つの価格チャートでの4つのセマフォシグナル指標。

MFI_HTF MFI_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つMFIオシレータ