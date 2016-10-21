VolatilityPivot_Signal指標は、固定された時間枠での VolatilityPivot指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。



シグナルの源は初期の指標線の色です。対応する時間枠が変更されると線上の色付きの点が表示されます。

この指標はVolatilityPivot.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図1 VolatilityPivot_Signal指標