Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
VolatilityPivot_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1617
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O VolatilityPivot_Signal mostra informações sobre a tendência corrente usando os valores do indicador VolatilityPivot com um timeframe determinado.
A cor da linha do indicador original é a fonte do sinal: pontos coloridos na linha aparecem quando altera a barra do timeframe correspondente.
O indicador requer arquivo VolatilityPivot.mq5 para operar. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. Indicador VolatilityPivot_Signal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2281
O indicador desenha candles de timeframe maior como retângulos coloridos, as cores dos retângulos são preenchidas de acordo com os valores do indicador VolatilityPivot.WeightedWCCI
O indicador desenha o indicador ССI nos períodos lento e rápido, usando barras coloridas para determinar os padrões e tendências.
Quatro indicadores de sinal tipo semáforo baseados em osciladores MFI com diferentes períodos no gráfico de preços.iMirror
O indicador iMirror mostra os preços espelhados no gráfico de cabeça para baixo. Quando o mouse está sobre o indicador, sua cor muda para a cor do gráfico, enquanto o gráfico fica ofuscado. Quando você clica sobre o indicador, ele permanece em primeiro plano até outro clique.