O VolatilityPivot_Signal mostra informações sobre a tendência corrente usando os valores do indicador VolatilityPivot com um timeframe determinado.



A cor da linha do indicador original é a fonte do sinal: pontos coloridos na linha aparecem quando altera a barra do timeframe correspondente.

O indicador requer arquivo VolatilityPivot.mq5 para operar. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador VolatilityPivot_Signal