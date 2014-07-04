CodeBaseSeções
VolatilityPivot_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1617
Avaliação:
(32)
Publicado:
Atualizado:
O VolatilityPivot_Signal mostra informações sobre a tendência corrente usando os valores do indicador VolatilityPivot com um timeframe determinado.

A cor da linha do indicador original é a fonte do sinal: pontos coloridos na linha aparecem quando altera a barra do timeframe correspondente.

O indicador requer arquivo VolatilityPivot.mq5 para operar. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador VolatilityPivot_Signal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2281

