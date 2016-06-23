Echter Autor:



Luis Guilherme Damiani

Der Indikator zeichnet den langsamen und schnellen ССI und färbt Balken Mustern und Trends entsprechend ein.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der <a0>CodeBase auf mql4.com</a0> am 18.09.2007 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der WeightedWCCI Indikator