WeightedWCCI - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor:
Luis Guilherme Damiani
Der Indikator zeichnet den langsamen und schnellen ССI und färbt Balken Mustern und Trends entsprechend ein.
Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der <a0>CodeBase auf mql4.com</a0> am 18.09.2007 veröffentlicht.
Abbildung 1. Der WeightedWCCI Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2279
