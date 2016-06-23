CodeBaseKategorien
WeightedWCCI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Echter Autor:

Luis Guilherme Damiani

Der Indikator zeichnet den langsamen und schnellen ССI und färbt Balken Mustern und Trends entsprechend ein.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der <a0>CodeBase auf mql4.com</a0> am 18.09.2007 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der WeightedWCCI Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2279

VolatilityPivot_HTF VolatilityPivot_HTF

Der VolatilityPivot Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Exp_VolatilityPivot Exp_VolatilityPivot

Ein Handelssystem das den VolatilityPivot NRTR Indikator verwendet.

BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF

Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke in Übereinstimmung mit den Werten des VolatilityPivot Indikators.

VolatilityPivot_Signal VolatilityPivot_Signal

Der VolatilityPivot_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des VolatilityPivot Indikators mit einem fixen TimeFrame.