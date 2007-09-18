CodeBaseРазделы
Индикаторы

Weighted WCCI - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文
7437
(13)
Автор: Luis Guilherme Damiani

Индикатор отображения медленной и быстрой ССI с раскрасками баров для определения паттернов и трендов.


