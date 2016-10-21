無料でロボットをダウンロードする方法を見る
WeightedWCCI - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Luis Guilherme Damiani
この仕様は、パターンと動向を決定するために低速および高速ССIと色付きのバーを描画します。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年9月18日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
図1 WeightedWCCI指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2279
