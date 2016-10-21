実際の著者：

Luis Guilherme Damiani

この仕様は、パターンと動向を決定するために低速および高速ССIと色付きのバーを描画します。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年9月18日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

図1 WeightedWCCI指標