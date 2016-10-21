コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

WeightedWCCI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
996
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Luis Guilherme Damiani

この仕様は、パターンと動向を決定するために低速および高速ССIと色付きのバーを描画します。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年9月18日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

図1　WeightedWCCI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2279

