WeightedWCCI - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
真实作者:

Luis Guilherme Damiani

此指标绘制慢速、快速 CCI，以及确定的范式与趋势的彩色柱线。

此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 18.09.2007。

图例 1. 该 WeightedWCCI 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2279

