真实作者:

Luis Guilherme Damiani

此指标绘制慢速、快速 CCI，以及确定的范式与趋势的彩色柱线。

此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 18.09.2007。

图例 1. 该 WeightedWCCI 指标