WeightedWCCI - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

Luis Guilherme Damiani

Индикатор отображения медленной и быстрой ССI с раскрасками баров для определения паттернов и трендов.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 18.09.2007.

Рис.1. Индикатор WeightedWCCI

BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с показаниями индикатора VolatilityPivot.

MFI_HTF MFI_HTF

Осциллятор MFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

VolatilityPivot_Signal VolatilityPivot_Signal

Индикатор VolatilityPivot_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора VolatilityPivot с фиксированным таймфреймом.

Exp_VolatilityPivot Exp_VolatilityPivot

Торговая система с использованием индикатора NRTR индикатора VolatilityPivot.