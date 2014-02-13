Реальный автор:

Luis Guilherme Damiani

Индикатор отображения медленной и быстрой ССI с раскрасками баров для определения паттернов и трендов.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 18.09.2007.

Рис.1. Индикатор WeightedWCCI