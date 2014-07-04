CodeBaseSeções
WeightedWCCI - indicador para MetaTrader 5

O indicador desenha o indicador ССI nos períodos lento e rápido, usando barras coloridas para determinar os padrões e tendências.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código mql4.com em 18.09.2007

Figura 1. Indicador WeightedWCCI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2279

