WeightedWCCI - indicador para MetaTrader 5
1145
Luis Guilherme Damiani
O indicador desenha o indicador ССI nos períodos lento e rápido, usando barras coloridas para determinar os padrões e tendências.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código mql4.com em 18.09.2007
Figura 1. Indicador WeightedWCCI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2279
Indicador VolatilityPivot com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.Exp_VolatilityPivot
Um sistema de comércio que usa o indicador VolatilityPivot NRTR.
O indicador desenha candles de timeframe maior como retângulos coloridos, as cores dos retângulos são preenchidas de acordo com os valores do indicador VolatilityPivot.VolatilityPivot_Signal
O VolatilityPivot_Signal mostra informações sobre a tendência corrente usando os valores do indicador VolatilityPivot com um timeframe determinado.