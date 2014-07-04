Participe de nossa página de fãs
Exp_VolatilityPivot - expert para MetaTrader 5
- 1322
-
Um sistema de comércio que usa o indicador VolatilityPivot NRTR.
As decisões acontecem quando os símbolos em forma de cruz aparecerem, sempre na mesma direção dos negócios.
Nota-se que o arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite usar os Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: TradeAlgorithms.
Para um correto funcionamento do EA, compilar o arquivo VolatilityPivot.ex5 no seguinte caminho de diretório: terminal_data_older\MQL5\Indicators.
Figura 1 Histórico de negociação no gráfico.
Resultado do Teste para 2013 no XAUUSD/H4:
Figura 2. Gráfico dos resultados dos testes
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2277
