Expert Advisors

Exp_VolatilityPivot - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
781
Rating:
(30)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.2 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
volatilitypivot.mq5 (12.63 KB) ansehen
exp_volatilitypivot.mq5 (8.02 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein Handelssystem das den VolatilityPivot NRTR Indikator verwendet.

Handelsentscheidungen werden beim Auftreten farbiger Kreuze getroffen, wenn ihre Richtung die selbe Richtung der Trades haben.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: TradeAlgorithms.

Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei VolatilityPivot.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1 Instanzen der Tradehistorie am Chart

Testergebnisse für 2013 für XAUUSD H4:

Abbildung 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2277

VolatilityPivot VolatilityPivot

Trendindikator ausgeführt als NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).

BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF

Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke in Übereinstimmung mit den Werten des XD-RangeSwitch Indikators.

VolatilityPivot_HTF VolatilityPivot_HTF

Der VolatilityPivot Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

WeightedWCCI WeightedWCCI

Der Indikator zeichnet den langsamen und schnellen ССI und färbt Balken Mustern und Trends entsprechend ein.