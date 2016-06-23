Ein Handelssystem das den VolatilityPivot NRTR Indikator verwendet.

Handelsentscheidungen werden beim Auftreten farbiger Kreuze getroffen, wenn ihre Richtung die selbe Richtung der Trades haben.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: TradeAlgorithms.

Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei VolatilityPivot.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.





Abbildung 1 Instanzen der Tradehistorie am Chart

Testergebnisse für 2013 für XAUUSD H4:





Abbildung 2. Chart der Testergebnisse