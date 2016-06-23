und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_VolatilityPivot - Experte für den MetaTrader 5
Ein Handelssystem das den VolatilityPivot NRTR Indikator verwendet.
Handelsentscheidungen werden beim Auftreten farbiger Kreuze getroffen, wenn ihre Richtung die selbe Richtung der Trades haben.
Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: TradeAlgorithms.
Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei VolatilityPivot.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1 Instanzen der Tradehistorie am Chart
Testergebnisse für 2013 für XAUUSD H4:
Abbildung 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2277
Trendindikator ausgeführt als NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke in Übereinstimmung mit den Werten des XD-RangeSwitch Indikators.
Der VolatilityPivot Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.WeightedWCCI
Der Indikator zeichnet den langsamen und schnellen ССI und färbt Balken Mustern und Trends entsprechend ein.