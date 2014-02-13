CodeBaseРазделы
Exp_VolatilityPivot - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
2891
(30)
Торговая система с использованием NRTR-индикатора VolatilityPivot.

Решение о совершении сделок принимается в моменты появления цветных крестовидных меток, цвет которых совпадает с направлением сделок.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке: TradeAlgorithms.

Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора VolatilityPivot.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2013 год на XAUUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

