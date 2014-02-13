Ставь лайки и следи за новостями
Exp_VolatilityPivot - эксперт для MetaTrader 5
2891
Торговая система с использованием NRTR-индикатора VolatilityPivot.
Решение о совершении сделок принимается в моменты появления цветных крестовидных меток, цвет которых совпадает с направлением сделок.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке: TradeAlgorithms.
Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора VolatilityPivot.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2013 год на XAUUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
