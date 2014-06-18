代码库部分
EA

Exp_VolatilityPivot - MetaTrader 5EA

一款使用 VolatilityPivot NRTR 指标的交易系统。

当彩色十字标签出现，如果它的方向与成交方向一致，则可做出交易决定。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms

为了正确操作 EA, 将编译的指标文件 VolatilityPivot.ex5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

图例. 1 在图表中的历史成交实例。

测试结果 2013 品种 XAUUSD H4:

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2277

