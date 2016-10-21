コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_VolatilityPivot - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
769
評価:
(30)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.2 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
volatilitypivot.mq5 (12.63 KB) ビュー
exp_volatilitypivot.mq5 (8.02 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

VolatilityPivot NRTR 指標を使う取引システム。

取引の決定は、色付きの十字靭帯のラベルが表示されたときに、その方向は取引の方向と同じである場合になされます。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： TradeAlgorithms.

EAを正しく操作するにはコンパイルされたVolatilityPivot.ex5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2013のXAUUSD の検証結果：

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2277

