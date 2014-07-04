CodeBaseSeções
BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
O indicador desenha candles de timeframe maior como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. As cores dos retângulos são preenchidas de acordo com os valores do indicador XD-RangeSwitch.

Dependendo da direção da tendência, o corpo dos candles são pintados em azul ou laranja, as sombras são pintadas em azul claro ou amarelo.

O indicador exige a compilação do arquivo XD-RangeSwitch.mq5 para a operação. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2275

Exp_XD-RangeSwitch Exp_XD-RangeSwitch

Um sistema de negociação que usa como sinal o indicador XD-RangeSwitch.

XD-RangeSwitch_HTF XD-RangeSwitch_HTF

Indicador XD-RangeSwitch com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

VolatilityPivot VolatilityPivot

Indicador de tendência NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).

Exp_VolatilityPivot Exp_VolatilityPivot

Um sistema de comércio que usa o indicador VolatilityPivot NRTR.