BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 1115
O indicador desenha candles de timeframe maior como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. As cores dos retângulos são preenchidas de acordo com os valores do indicador XD-RangeSwitch.
Dependendo da direção da tendência, o corpo dos candles são pintados em azul ou laranja, as sombras são pintadas em azul claro ou amarelo.
O indicador exige a compilação do arquivo XD-RangeSwitch.mq5 para a operação. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. Indicador BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF
Um sistema de negociação que usa como sinal o indicador XD-RangeSwitch.XD-RangeSwitch_HTF
Indicador XD-RangeSwitch com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
Indicador de tendência NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).Exp_VolatilityPivot
Um sistema de comércio que usa o indicador VolatilityPivot NRTR.