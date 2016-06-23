Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke werden farbig gefüllt - je nach Wert des XD-RangeSwitch Indikators.

Abhängig von der Trendrichtung wird der Körper der Kerze in blau oder orange gezeichnet, Schatten werden in hellblau oder gelb gezeichnet.

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei XD-RangeSwitch.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.





Abbildung 1. Der BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF Indikator