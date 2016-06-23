CodeBaseKategorien
BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke werden farbig gefüllt - je nach Wert des XD-RangeSwitch Indikators.

Abhängig von der Trendrichtung wird der Körper der Kerze in blau oder orange gezeichnet, Schatten werden in hellblau oder gelb gezeichnet.

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei XD-RangeSwitch.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2275

Exp_XD-RangeSwitch Exp_XD-RangeSwitch

Ein Handelssystem das den XD-RangeSwitch Signalindikator verwendet.

XD-RangeSwitch_HTF XD-RangeSwitch_HTF

Der XD-RangeSwitch Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

VolatilityPivot VolatilityPivot

Trendindikator ausgeführt als NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).

Exp_VolatilityPivot Exp_VolatilityPivot

Ein Handelssystem das den VolatilityPivot NRTR Indikator verwendet.