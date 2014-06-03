Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
XD-RangeSwitch_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1047
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador XD-RangeSwitch con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para que el indicador funcione, es imprescindible que el archivo compilado del indicador XD-RangeSwitch.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Figura 1. Indicador XD-RangeSwitch_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2273
Conjunto de niveles de apoyo y resistencia, construidos sobre las últimas cimas del zigzag GannZIGZAG_HTF, con posibilidad de fijar el marco temporal en el que tendrá lugar el cálculo del zigzag.Clase Cdonchian
Se utiliza la idea del canal Donchian clásico.
Sistema comercial con uso del indicador de señal de semáforo XD-RangeSwitch.BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, de acuerdo con las indicaciones del indicador XD-RangeSwitch.