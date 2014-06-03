CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

XD-RangeSwitch_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1047
Ranking:
(39)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador XD-RangeSwitch con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el indicador funcione, es imprescindible que el archivo compilado del indicador XD-RangeSwitch.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador XD-RangeSwitch_HTF

Figura 1. Indicador XD-RangeSwitch_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2273

GannZIGZAG_HTF_Levels GannZIGZAG_HTF_Levels

Conjunto de niveles de apoyo y resistencia, construidos sobre las últimas cimas del zigzag GannZIGZAG_HTF, con posibilidad de fijar el marco temporal en el que tendrá lugar el cálculo del zigzag.

Clase Cdonchian Clase Cdonchian

Se utiliza la idea del canal Donchian clásico.

Exp_XD-RangeSwitch Exp_XD-RangeSwitch

Sistema comercial con uso del indicador de señal de semáforo XD-RangeSwitch.

BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF

Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, de acuerdo con las indicaciones del indicador XD-RangeSwitch.